محكمة (كأس) توقف الروسية بياتيخ أربع سنوات وتجردها من برونزية بطولة 2007م [18/أغسطس/2017] باريس – سبأ:

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كأس) اليوم الجمعة عن ايقاف الروسية آنا بياتيخ لاعبة الوثبة الثلاثية اربع سنوات وتجريدها من برونزية بطولة العالم 2007م.



وذكرت المحكمة في بيان لها ان عقوبة ايقاف بياتيخ (36 عاما) ستبدأ من 15 ديسمبر 2016م تاريخ ايقافها بشكل مؤقت.



وخسرت بياتيخ ايضاً الميدالية البرونزية التي احرزتها في بطولة العالم 2007م في مدينة اوساكا اليابانية وكذلك جميع الالقاب والكؤوس والمكافآت التي حصلت عليها بين 6 يوليو 2013م و15 ديسمبر 2016م.



ويأتي حصول بياتيخ على برونزية عام 2007م بعد تجريد اليونانية خريسوبيي ديفيتزي منها للسبب عينه وقد تمنح الميدالية للسلوفينية ماريا سيستاك التي حلت خامسة حينذاك.

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