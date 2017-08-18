مقتل 7 أشخاص من عائلة ضابط شرطة شمال بغداد [18/أغسطس/2017] بغداد – سبأ:

لقي سبعة اشخاص من عائلة ضابط في الشرطة العراقية مصرعهم اليوم الجمعة على أيدي مسلحين في بلدة واقعة إلى الشمال الغربي من مدينة كركوك شمال بغداد.



ونقلت وسائل الاعلام عن ضابط في شرطة كركوك إن: "مسلحين اقتحموا فجر الجمعة منزل فرحان حمد العزاوي، المقدم في شرطة الأقضية والنواحي، وخطفوا 7 من أفراد عائلته بينهم 3 من أولاده".



وأضاف أن: "قوات الأمن أنقذت المقدم بعد اشتباك مع المسلحين".. موضحا أنه "عثر على جثث الضحايا الـ7، وبينهم الأبناء الثلاثة، وأحدهم بعمر 15 عاما، مقتولين نحرا ورميا بالرصاص".



ويقع منزل الضابط في قرية الملح التابعة لقضاء الدبس، الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد).



وأشار المصدر إلى قيام المسلحين بتفجير سيارة داخل منزل الضابط، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أي ضحايا، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الضابط في شرطة كركوك رجح وقوف تنظيم (داعش) وراءه.

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