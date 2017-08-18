الجيش السوري يعلن تمكنه من محاصرة عناصر لـ (داعش) في ريفي حمص وحماة [18/أغسطس/2017] دمشق – سبأ:

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة عن تمكنه من تحقيق تقدم في ريفي محافظتي حمص وحماة باطباقه الحصار على أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم (داعش).



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن وحدات من الجيش خاضت بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم (داعش) على محور تل الصوانة بريف حمص الشرقي بالتوازي ومحور قرية الفاسدة بريف سلمية الشرقي".



واضافت الوكالة "أن الاشتباكات انتهت بإطباق الحصار على مجموعة كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري في بلدة عقيربات بريف سلمية بعد تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد".



واوضحت "أن وحدات الجيش أحبطت جميع هجمات إرهابيي (داعش) على القوات المتقدمة ونقاط الحماية بغية افشال عملية اطباق الحصار وأوقعت بينهم العديد من القتلى والمصابين".



واشارت الوكالة الى ان وحدات الجيش السوري كانت قد سيطرت أمس على مسافة 13 كم على طريق أثريا-توينان-الكريم وعدة مرتفعات حاكمة على الاتجاه ذاته وقضت على العديد من الإرهابيين .

سبأ