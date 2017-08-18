مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في عمليتي دهس في أسبانيا [18/أغسطس/2017] مدريد – سبأ:

تعرضت اسبانيا لهجوم مزدوج شملت عمليتي دهس مساء امس وفجر اليوم الجمعة واسفرتا عن مقتل 14 شخصاً واصابة اكثر من مائة آخرين في مدينة برشلونة واقليم كتالونيا.



وذكرت السلطات الاسبانية ان الهجوم الأول وقع عندما دهست بشاحنة حشداً من الناس في جادة لا رامبلا والتي تعد أحد أكثر شوارع مدينة برشلونة ازدحاماً، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من مائة جريح.



واضافت ان الهجوم الثاني وقع عندما دهست سيارة حشداً من المشاة على شاطئ كامبريلس في وقت لاحق بعد منتصف ليل الجمعة بدقائق .



واوضحت ان سيارة من نوع (أودي إيه-3) دهست عدداً من المشاة على شاطئ كامبريلس في منتجع سياحي على بعد 120 كلم جنوب غرب برشلونة.



واضافت ان الهجوم لحقه تبادل لإطلاق النار بين ركاب السيارة ودورية لشرطة كاتالونيا وانتهى بمقتل أربعة أشخاص يشتبه بأنهم "إرهابيون" كانوا في السيارة، فيما توفي الخامس بعد دقائق متأثراً بجروحه.



وقالت شرطة كاتالونيا ان بعض المسلحين الذين قتلوا في العملية الأمنية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.



وأضافت ان ستة مدنيين جرحوا في عملية الدهس الثانية، من بينهم 2 جروحهما خطرة، فيما أصيب شرطي بجروح طفيفة.

سبأ