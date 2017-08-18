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آخر تحديث: الجمعة، 18 - أغسطس - 2017 الساعة 05:23:37م
مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في عمليتي دهس في أسبانيا
تعرضت اسبانيا لهجوم مزدوج شملت عمليتي دهس مساء امس وفجر اليوم الجمعة واسفرتا عن مقتل 14 شخصاً واصابة اكثر من مائة آخرين في مدينة برشلونة واقليم كتالونيا.
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
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  اقتصاد
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
[18/أغسطس/2017] نيويروك – سبأ :
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمن.

 وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمائة إلى 1291.65 دولار للأوقية بعد صعوده ليومين متتاليين بحلول الساعة 07.03 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5 بالمائة إلى 1298.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى  ارتفعت الفضة 0.4 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمائة إلى 979.45 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 927.10 دولار للأوقية.
سبأ
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