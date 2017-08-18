ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي [18/أغسطس/2017] نيويروك – سبأ :

نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمن.



وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمائة إلى 1291.65 دولار للأوقية بعد صعوده ليومين متتاليين بحلول الساعة 07.03 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5 بالمائة إلى 1298.20 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الاخرى ارتفعت الفضة 0.4 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمائة إلى 979.45 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 927.10 دولار للأوقية.

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