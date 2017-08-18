مسيرة حاشدة بصعدة تندد بجرائم العدوان وتدشينا لحملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية [18/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

شهدت محافظة صعدة اليوم مسيرة حاشدة للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي وتدشيناً للحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.



وعبر المشاركون في المسيرة عن استنكارهم لاستمرار العدوان في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها جريمتي آل الظرافي ودفن الشهيد الجبري.. مؤكدين أن المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان لن تسقط بالتقادم.



وفي المسيرة أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أن مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية واجب ديني ووطني.. داعيا تجار المحافظة إلى عدم استيراد هذه المنتجات.



وأشار بيان صادر عن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية أن المسيرة تأتي استنكارا لجرائم العدوان وتدشينا لحملة مقاطعة جميع بضائع ومنتجات الأعداء كون استيرادها يدعم العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يسفك دماء الشعب اليمني.



ودعا البيان السلطات المحلية في جميع المحافظات إلى تدشين الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى دعوة التجار والباعة إلى عدم استيراد البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية.



وألقيت خلال المسيرة عدد من القصائد والمشاركات الإنشادية، وكلمة لمدير مكتب الصحة بالمحافظة تطرق فيها إلى خطورة تدفق المنتجات الأمريكية والإسرائيلية إلى البلاد.

سبأ