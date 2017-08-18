الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة [18/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.



وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه من المحتمل امتداد الأمطار لتشمل أجزاء من السواحل الغربية وأجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة.



وأوضح المركز أنه من خلال تحليل خراط الطقس ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية تبين تراجع نسبي لحالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم محافظات الجمهورية.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بأخذ الحيطة وعدم التواجد في ممرات السيول وكذا من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الإنهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

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