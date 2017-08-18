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طيران العدوان يشن سبع غارات على منازل ومزارع المواطنين بمأرب
[18/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سبع غارات على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حريب القراميش خلفت أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين.
وبين المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية مدرسة الأمل ومنازل المواطنين بمنطقة الحزم بمديرية حريب القراميش خلفت أضرار فيها.
سبأ