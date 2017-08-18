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آخر تحديث: الجمعة، 18 - أغسطس - 2017 الساعة 05:23:37م
مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في عمليتي دهس في أسبانيا
تعرضت اسبانيا لهجوم مزدوج شملت عمليتي دهس مساء امس وفجر اليوم الجمعة واسفرتا عن مقتل 14 شخصاً واصابة اكثر من مائة آخرين في مدينة برشلونة واقليم كتالونيا.
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
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طيران العدوان يشن سبع غارات على منازل ومزارع المواطنين بمأرب
[18/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سبع غارات على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حريب القراميش خلفت أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين.

وبين المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية مدرسة الأمل ومنازل المواطنين بمنطقة الحزم بمديرية حريب القراميش خلفت أضرار فيها.
سبأ
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