العدو ومرتزقته يتكبدون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية [18/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية جراء استهداف تجمعاتهم وآلياتهم من قبل الجيش واللجان الشعبية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص قناص سعودي في مرتفعات رجلا بنجران ، واستهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع نهوقة والعشة بعدد من قذائف الهاون والبي عشرة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف مرتفعات رجلا بعدد من القذائف حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان ، كما استهدف تجمعات للمرتزقة في موقع الطلعة وقبالة منفذ الخضراء.



وفي عسير تم تدمير دبابة للجيش السعودي بصاروخ موجه غرب الربوعة ، واستهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر ومجمع الربوعة ومنفذ علب .



وأوضح المصدر أن القيادي الإخواني أبو فاروق الخطيب وسبعة من مرافقيه لقوا مصرعهم وجرح 12 آخرين في تفجير آليتهم من قبل وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان في منطقة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب .



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على أرتاب المرتزقة غرب معسكر السلان بمديرية المصلوب محافظة الجوف ما أدى إلى مصرع وإصابة أعداد منهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم أسفل العقبة وفي وادي هراب بمديرية خب والشعف بالمحافظة.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير دبابة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، كما هاجم الجيش واللجان أحد مواقع المرتزقة في المديرية.



ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان خلال إفشال الجيش واللجان محاولة تسلل لهم باتجاه إحدى التباب قبالة الدفاع الجوي في تعز ، كما لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم في بير باشا بنيران الجيش واللجان الشعبية.



وحسب المصدر استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات وآليات قوى الغزو والمرتزقة شمال معسكر خالد وشرق معسكر الإمام و في السلسلة الجبلية بمديرية ذباب، كما تم استهداف تجمعاتهم في تبة السلطان بمديرية موزع وفي الحقب بمديرية الصلو ، وشمال صحراء ميدي.

سبأ