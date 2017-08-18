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ضبط عدد من المخالفات والمواد الغذائية المنتهية بأمانة العاصمة
[18/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال الأسبوعين الماضيين عدد من المخالفات التموينية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

 وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخالفات المضبوطة شملت بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ، تالفة ، مشكوك في صلاحياتها أو لا تحمل تاريخاً، مخالفة للمواصفات، وأخرى سيئة التخزين وغير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت وحرزت حوالي ثلاثة آلاف و165 كرتون عصائر ، مياه معدنية ، مشروبات غازية ، خميره ، شوفان منتهية الصلاحية، عسل تألف  ، أجبان تالفة.

وذكر الخولاني أنه تم أيضا ضبط منشأة تجارية بمخالفة سوء التخزين وكذا اتلاف نحو 11 طن زبادي وحقين ورقاق عجينة  منتهية الصلاحية ومواد الكترونية وقطع غيارها غير صالحة للاستخدام .

ولفت إلى أنه تم إحالة واحد وعشرين  قضية إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما تم اتخاذ إجراءات إدارية قانونية (الغرامة المالية) حيال ثلاث مخالفات تموينية وتحرير خمسة محاضر ضبط مخالفة لخمس منشآت تجارية رفضت السماح للجان لممارسة عملية التفتيش وعدم فتح المخازن.

 وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة أن فرق التفتيش الميدانية كثفت أنشطتها الرقابية في الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك لضمان حماية المستهلك من السلع والمواد الغذائية المغشوشة، المنتهية، المخالفة للمواصفات ومراقبة الأسعار.
سبأ
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