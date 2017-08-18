طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية [18/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية، فيما أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً من أبناء مديرية رازح بمحافظة صعدة أصيب بنيران حرس الحدود السعودي، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي سعودي.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على منطقتي المليل وخليقا بمديرية كتاف وغارة على مديرية باقم في صعدة، وشن غارة على دار آل منصر في بيحان بمحافظة شبوة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف وثماني غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب وثلاث غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز.



وشن طيران العدوان خمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة وثلاث غارات على الحثيرة في جيزان وغارة على جبال عليب قبالة نجران.

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