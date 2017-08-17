[17/أغسطس/2017]
الجوف - سبأ :
ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام الملاحي خطة مكتب الزراعة والري بالمحافظة وآلية توزيع البذور للمزارعين.
وتطرق الإجتماع إلى إمكانية البدء بتدشين موسم زراعة القمح بالمديريات وآلية توزيع بذور القمح المحسنة على المزارعين.
وفي الإجتماع شدد المحافظ الملاحي على أهمية دعم المزارعين خصوصا في موسم الأمطار ومثل هذه المواسم الزراعية في الوديان والمناطق الزراعية الخصبة في المحافظة
وأشاد بجهود مكتب الزراعة في دعم المزارعين وتشجيعهم على إستغلال الأراضي الزراعية لزراعة القمح والأصناف المفيدة الأخرى من الخضروات والفواكه بدلا عن زراعة القات التي تكتسح مساحات وتستنزف المياه الجوفية.
من جانبه إستعرض مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة هادي الرقيصي أنشطة المكتب وخطة عمله خلال العام الزراعي الجاري.
ولفت إلى الدراسات التي أعدها مكتب الزراعة لمشاريع الإحتياجات الطارئة على مستوى مديريات المحافظة وتقارير الإنجاز والزيارات الميدانية التي نفذها المكتب خلال العام الجاري .
وتناول الإجتماع تقارير حصر الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية جراء تدفق سيول الأمطار على وادي مذاب ووادي رحوب ووادي سريره وأهمية مخاطبة الجهات ذات العلاقة المهتمة بالجانب الزراعي للتدخل باستصلاح الأراضي المتضررة وتعويض المواطنيين في ممتلكاتهم التي جرفتها السيول.
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