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كلية التكنولوجيا بمؤسسة اليتيم تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة
[17/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

احتفلت كلية التكنولوجيا بمؤسسة اليتيم التنموية اليوم بتخرج الدفعة الثالثة من طلابها البالغ عددهم 141 طالبا في تسعة أقسام.

وفي الحفل أعرب أمين عام مؤسسة اليتيم التنموية الدكتور حميد زياد عن سعادته بتخرج كوكبة من الطلاب الأيتام الذين نحتوا النجاح في ظروف صعبة تمر بها البلاد.

ولفت إلى تطلعات الطلاب وطموحكم في بناء وتنمية اليمن وعودته لبعده الحضاري ومكانته التأريخية.

بدوره أشاد عميد الكلية الدكتور أمين الشهاب بدور أمين عام مؤسسة اليتيم والإدارة العليا لها وجهودهم في مساندة الطلاب الأيتام.

وهنأ الطلاب الخريجين .. لافتا إلى أن نجاحهم يعكس نجاح الكلية والإدارات العليا للمؤسسة كمخرجات ملموسة على الواقع.

يذكر أن الكلية تستوعب متطلبات سوق العمل التخصصية، وتحتوي على تسعة أقسام هندسة اتصالات، وهندسة معدات طبية، وهندسة الكترونيات (تحكم صناعي)، وهندسة عمارة داخلية، والجرافكس والوسائط المتعددة، وهندسة كهربائية، والتصميم الداخلي، وبرمجة الحاسوب، والتمريض.

وتم مؤخرا إفتتاح تخصص الميكاترونكس لتكون أول كلية مجتمع خاصة تتفرد بهذا التخصص على مستوى الجمهورية.

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