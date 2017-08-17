[17/أغسطس/2017]
عسير - سبأ :
قصفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته بعسير ونجران وميدي مكبدة العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الهنجر ومجمع الربوعة بعسير بعدد من قذائف المدفعية.
وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت أيضا تجمعات لمرتزقة الغزو شمال صحراء ميدي, كما دكت موقعي نهوقة والعشة بنجران بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .
سبـأ