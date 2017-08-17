ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 10:30:33م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الصحفي عباس غالب
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي والكاتب المناضل عباس غالب الأسودي الذي وفاه الآجل بعد صراع مع المرض، مخلفا سجلا مهنيا وعمليا راقيا وسيرة عطاء نضاليه في الصحافة اليمنية وتأسيس واقعها المعاصر.
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين
تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة اليوم، في حين ارتفع سهم مجموعة سايبو القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثمارًا استمر لعشر سنوات.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
آخر الأخبار:
مناقشة خطة مكتب الزراعة بالجوف وآلية توزيع البذور للمزارعين
كلية التكنولوجيا بمؤسسة اليتيم تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة
وصول طائرة شحن لمنظمة الصحة العالمية
قصف مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته بعسير ونجران وميدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وصول طائرتي شحن لليونيسيف مطار صنعاء الدولي
[17/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



وصلت مطار صنعاء الدولي طائرتي شحن تابعة لمنظمة اليونيسيف على متنيها أكثر من 17طن من لقاحات الأطفال دون العام.



وذكر المتحدث بإسم منظمة اليونيسف للطفولة باليمن محمد الأسعدي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الطائرتين اللتين وصلتا اليوم وأمس الأربعاء تشمل اللقاح الخماسي للأطفال من مرض الخناق والكزاز والسعال الديكي، والتهاب الكبد نوع (ب) ومرض ذات الرئة وإلتهاب السحايا .. موضحا أن الكميات التي وصلت من هذا اللقاح تغطي قرابة 365 ألف طفلا دون العام.



ووفقا للأسد فإن الشحنتين تحتويان على لقاح المكورات الرئوية الذي يحمي الأطفال من الإصابة بأمراض المكورات الرئوية الخطيرة والقاتلة، والكميات الواصلة تكفي لقرابة 544 ألف طفلا دون العام بالإضافة إلى لقاح الحصبة والحصبة الألمانية لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وتكفي هذه الكمية لأكثر من 650 ألف طفلا.



وأشار الأسعدي إلى أن هناك لقاحات متوفرة إحتياطية في المخازن الخاصة بها وتأتي هذه اللقاحات التي توفرها اليونيسيف لرفد المخزون الوطني من اللقاحات لإستمرار التحصين الروتيني (مجاناً) في المرافق الصحية العاملة ومواكبة مع الإحتياجات القائمة على المواليد الجُدد.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة خطة مكتب الزراعة بالجوف وآلية توزيع البذور للمزارعين
كلية التكنولوجيا بمؤسسة اليتيم تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة
وصول طائرة شحن لمنظمة الصحة العالمية
قصف مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته بعسير ونجران وميدي
وقفة وقافلة للقطاع النسائي بالحديدة دعما للجيش واللجان الشعبية
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة ونجران وجيزان
جمعية العون المباشر تدشن مشروع الاستجابة الطارئة بالمحويت
وزير الأشغال يتفقد سير أعمال الصيانة والترميمات للطرق في عدد من المحافظات
قبائل نهم تلبي نكف آنس وتعلن الجهوزية في مواجهة العدوان
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الصحفي عباس غالب
العدوان السعودي على اليمن
وقفة وقافلة للقطاع النسائي بالحديدة دعما للجيش واللجان الشعبية
[17/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة ونجران وجيزان
[17/أغسطس/2017]
قبائل نهم تلبي نكف آنس وتعلن الجهوزية في مواجهة العدوان
[17/أغسطس/2017]
وقفة بمديرية حفاش بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[17/أغسطس/2017]
مصدر بالخارجية يجدد التأكيد على أهمية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات العدوان
[17/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by