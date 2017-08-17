وصول طائرتي شحن لليونيسيف مطار صنعاء الدولي

صنعاء - سبأ :



وصلت مطار صنعاء الدولي طائرتي شحن تابعة لمنظمة اليونيسيف على متنيها أكثر من 17طن من لقاحات الأطفال دون العام.

وذكر المتحدث بإسم منظمة اليونيسف للطفولة باليمن محمد الأسعدي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الطائرتين اللتين وصلتا اليوم وأمس الأربعاء تشمل اللقاح الخماسي للأطفال من مرض الخناق والكزاز والسعال الديكي، والتهاب الكبد نوع (ب) ومرض ذات الرئة وإلتهاب السحايا .. موضحا أن الكميات التي وصلت من هذا اللقاح تغطي قرابة 365 ألف طفلا دون العام.

ووفقا للأسد فإن الشحنتين تحتويان على لقاح المكورات الرئوية الذي يحمي الأطفال من الإصابة بأمراض المكورات الرئوية الخطيرة والقاتلة، والكميات الواصلة تكفي لقرابة 544 ألف طفلا دون العام بالإضافة إلى لقاح الحصبة والحصبة الألمانية لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وتكفي هذه الكمية لأكثر من 650 ألف طفلا.

وأشار الأسعدي إلى أن هناك لقاحات متوفرة إحتياطية في المخازن الخاصة بها وتأتي هذه اللقاحات التي توفرها اليونيسيف لرفد المخزون الوطني من اللقاحات لإستمرار التحصين الروتيني (مجاناً) في المرافق الصحية العاملة ومواكبة مع الإحتياجات القائمة على المواليد الجُدد.

[17/أغسطس/2017]سبـأ