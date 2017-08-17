[17/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :
نظم القطاع النسائي بمحافظة الحديدة اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا بمجازر العدوان السعودي الأمريكي.
وأكدت المشاركات في الوقفة ضمن إستمرار حملة التعبئة العامة "ثبات وانتصار" وقوفهن إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن والذود عنه حتى دحر العدوان.
ونددت المشاركات في بيان عن صادر عن الوقفة بالموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بشعة بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.
ودعا القطاع النسائي كافة اليمنيين إلى توحيد الصف ومزيد من التلاحم في مواجهة العدوان وفضح جرائمه وأكاذيبه وتضليلاته.
وعلى هامش الوقفة سير القطاع النسائي بالحديدة قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات البطولة والشرف والكرامة بالساحل الغربي .
تشمل القافلة أكثر منسبعة آلاف و500 وجبة غذايية إضافة إلى كميات من العصائر والمياه.
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