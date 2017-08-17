[17/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم مساء اليوم سلسلة غارات إستهدفت مناطق متفرقة بجيزان ونجران ومحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الإجرامي شن ثلاث غارات على منطقتي المليل وخليقا بمديرية كتاف وغارة أخرى على مديرية باقم.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على الحثيرة بجيزان وغارة على جبال عليب بنجران.
ولفت المصدر إلى أن العدو السعودي إستهدف بقصف صاروخي ومدفعي مكثف مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية بصعدة.
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