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جمعية العون المباشر تدشن مشروع الاستجابة الطارئة بالمحويت
[17/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

دشنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن اليوم مشروع الاستجابة الطارئة بمحافظة المحويت بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والسلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة .

وأوضح المنسق لدى العون المباشر أيمن الشهاري أن المشروع يتضمن توزيع سلال غذائية على 21 ألف شخص من الأسر الأشد فقراً والأسر التي تعولها نساء وذوي الاحتياجات الخاصة في 16 عزلة بمديرية جبل المحويت بالإضافة إلى نزلاء السجن المركزي .

فيما ذكرت المنسقة إلهام راوح أن المشروع يشمل أيضاً توزيع ثلاثة آلاف فلتر لتنقية المياه بهدف توفير ماء صحي ونقي لنحو 21 ألف شخص في 13 عزلة إضافة إلى السجن المركزي.

من جانبها أوضحت مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن المشروع يأتي استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السلطة المحلية بمحافظة المحويت إثر انعدام الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية وتفشي الأمراض والأوبئة في عدة مديريات .

وقالت " وفقاً للتقارير الأممية فإن 17 مليون مواطن في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي وسبعة ملايين غير قادرين على تأمين وجبة غذائية في اليوم، فيما يعاني 14 مليون من نقص في المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، و لا يحصل 14 مليون على الرعاية الصحية الأساسية، ونحن نبذل قصارى جهودنا للوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً ومساعدتها " .

وأكدت العسعوسي أن العون المباشر تعمل على توسيع تدخلاتها الطارئة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للشعب اليمني خاصة في المجالين الغذائي والصحي وغيرهما من المجالات ذات الطابع الإنساني للتخفيف من الوضع الكارثي الذي يعاني منه .

ودعت مدير مكتب العون المباشر في اليمن المنظمات الدولية والإقليمية إلى زيادة الدعم الإنساني والإغاثة العاجلة لليمنيين وإنقاذهم من مخاطر سوء التغذية والأوبئة التي تسببت في وفاة الآلاف منهم خلال الأشهر الأخيرة.

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