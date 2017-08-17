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  محلي
قبائل نهم تلبي نكف آنس وتعلن الجهوزية في مواجهة العدوان
[17/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

أعلنت قبائل نهم بمحافظة صنعاء الإستجابة لنكف قبيلة آنس بذمار ورفع الجهوزية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وجددت قبائل نهم في لقاء قبلي اليوم وقوفها صفا واحد إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والإستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد والرد على جرائم العدوان.

ودعا مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء نهم قبائل اليمن إلى الإصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

وفي اللقاء القبلي ثمن وكيل محافظة صنعاء شايف عاصم تضحيات أبناء نهم في مواجهة العدوان ومخططاته .. مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال وقوافل الدعم الغذائية.

سبـأ
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