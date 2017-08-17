[17/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي والكاتب المناضل عباس غالب الأسودي الذي وفاه الآجل بعد صراع مع المرض، مخلفا سجلا مهنيا وعمليا راقيا وسيرة عطاء نضاليه في الصحافة اليمنية وتأسيس واقعها المعاصر.
وجاء في البرقية:
الأخ لؤي عباس غالب وإخوانه وكافة أسرة وذوي الفقيد الراحل الأستاذ عباس غالب الأسودي وكافة آل الأسودي الكرام.
لقد تلقينا بألم وحزن بالغين نبأ وفاة الأستاذ عباس غالب صاحب القلم الحر والحصيف والمساند بالكلمة والموقف كل القضايا الوطنية والحقوق والحريات والذي كان له إسهامات لن يمحوها الزمن في تأسيس صرح الصحافة اليمنية المعاصرة وتطوير أدائها، والذي مثل بأخلاقه وسمو روحه مدرسة أخرى في التعامل والعمل والحياة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وكافة أهله ومحبيه وزملاءه في الوسط الصحفي الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ