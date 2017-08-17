[17/أغسطس/2017]
تعز - سبأ :
نعت قيادة محافظة تعز الكاتب والصحفي عباس غالب الذي وافاه الأجل أمس بعد حياة حافلة بالعطاء الإعلامي.
وأشاد محافظ تعز عبده الجندي بمناقب الفقيد وتفانيه في واجباته الوطنية وإسهاماته ونضاله من خلال الكلمة الشجاعة والانتصار للمبادئ والقيم الوطنية والإنسانية والدفاع عن حرية التعبير واحترام الحقوق والحريات.
وأكد أن الوطن خسر برحيل الفقيد واحداً من أبنائه الأوفياء، حيث سخر قلمه لخدمة القضايا الوطنية والانحياز لهموم المواطنين، وكان مثالاً للصحفي الحر والكفء والغيور على وطنه.
وعبر المحافظ عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الإعلامي .. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبـأ