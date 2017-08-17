رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الصحفي عباس غالب بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي والكاتب المناضل عباس غالب الأسودي الذي وفاه الآجل بعد صراع مع المرض، مخلفا سجلا مهنيا وعمليا راقيا وسيرة عطاء نضاليه في الصحافة اليمنية وتأسيس واقعها المعاصر. روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية. مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة اليوم، في حين ارتفع سهم مجموعة سايبو القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثمارًا استمر لعشر سنوات. ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.