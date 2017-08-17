[17/أغسطس/2017]
المحويت - سبأ :
ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل المحافظة حمود شملان، آلية صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعية بالمحافظة لـ 37 ألف و183حالة في كافة مديريات المحافظة .
وتناول الإجتماع الذي ضم ممثلو بنك الأمل ومسئولي صندوق الرعاية الإجتماعية بالمحافظة ومدراء فروع الصندوق بالمديريات، السبل الكفيلة بضوابط صرف المستحقات ضمن مشروع الحوالات النقدية الطارئة الممول من البنك الدولي واليونيسيف ويستهدف حالات الضمان.
وأشار مدير صندوق الرعاية بالمحافظة محمد أبو القاسم ورئيس الفريق الإشرافي لبنك الأمل فواز زمام إلى صرف المستحقات سيبدأ الأحد المقبل من قبل لجان الصرف من اليونيسيف وبنك الأمل وعدد من الشركات الموكلة إليها مهمة الصرف والإشراف والرقابة والفحص عبر بطاقات الضمان الإجتماعي وكذا البطاقات الشخصية.
وأكد الوكيل شملان أهمية تذليل الصعوبات أمام لجان الصرف بما يكفل إنجاح هذا العمل الإنساني وتخفيف معاناة المواطنين .. داعيا المجالس المحلية بالمديريات والعقال والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والجهات المعنية إلى التعاون مع لجان الصرف .
سبـأ