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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 07:23:05م
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محافظ صعدة يتفقد الإمتحانات بجامعة صعدة
[17/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ :

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية اليوم سير إمتحانات الطلاب والطالبات بجامعة صعدة.

واستمع المحافظ عوض من الطلاب والطالبات إلى شرح عن العملية الإمتحانية والصعوبات التي تواجهههم وخاصة في ظل إستمرار العدوان وتدميره للبنية التحتية للجامعة بما فيها سكن الطلاب .. مشيداً بهمتهم العالية في تجاوز الصعاب.

فيما ثمنت قيادة الجامعة زيارة المحافظ وتلمسه هموم الطلاب والعاملين ومتابعة الإمتحانات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.. مؤكدين بذل ما في وسعهم لإنجاح الإمتحانات.

سبـأ
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