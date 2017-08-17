عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع شخصان واصابة اكثر من عشرين اخرين في حادث دهس وسط برشلونة برشلونة - سبأ :

أعلنت الشرطة الاسبانية عن سقوط قتيلين على الأقل وأكثر من 20 جريحا في حادث دهس تسببت به شاحنة صغيرة وسط مدينة برشلونة.



وأوضحت مصادر الشرطة أن الشاحنة اصطدمت بعشرات الأشخاص في شارع "لاس رامبلاس" السياحي في قلب برشلونة، فيما نصحت خدمة الطوارئ المحلية بالابتعاد عن المنطقة المحيطة بساحة كاتالونيا القريبة.



من جهتها قالت خدمات الطوارئ في إقليم قطالونيا الإسباني اليوم بعد واقعة دهس بسيارة فان في برشلونة إنها طلبت إغلاق محطات مترو وقطار في المنطقة القريبة من شارع لاس رامبلاس في وسط المدينة.



وقالت الشرطة المحلية إن السيارة الفان دهست عشرات الأشخاص في منطقة سياحية مزدحمة مما أسفر عن إصابة العديد منهم.

سبـأ [17/أغسطس/2017]سبـأ