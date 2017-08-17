ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 07:23:05م
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية باليمن إلى 20 مليون شخص
قال منسق الشئون الإنسانية في اليمن الممثل المقيم للأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك "إن عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في اليمن أرتفع إلى 20 مليون شخص".
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين
تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة اليوم، في حين ارتفع سهم مجموعة سايبو القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثمارًا استمر لعشر سنوات.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
آخر الأخبار:
محافظ صعدة يتفقد الإمتحانات بجامعة صعدة
مصرع شخصان واصابة اكثر من عشرين اخرين في حادث دهس وسط برشلونة
عمومية الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا تعقد إجتماعها السنوي بصنعاء
تدمير دبابة وقنص قناص سعودي بعسير ونجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع شخصان واصابة اكثر من عشرين اخرين في حادث دهس وسط برشلونة
[17/أغسطس/2017]
برشلونة - سبأ :

أعلنت الشرطة الاسبانية عن سقوط قتيلين على الأقل وأكثر من 20 جريحا في حادث دهس تسببت به شاحنة صغيرة وسط مدينة برشلونة.

وأوضحت مصادر الشرطة أن الشاحنة اصطدمت بعشرات الأشخاص في شارع "لاس رامبلاس" السياحي في قلب برشلونة، فيما نصحت خدمة الطوارئ المحلية بالابتعاد عن المنطقة المحيطة بساحة كاتالونيا القريبة.

من جهتها قالت خدمات الطوارئ في إقليم قطالونيا الإسباني اليوم بعد واقعة دهس بسيارة فان في برشلونة إنها طلبت إغلاق محطات مترو وقطار في المنطقة القريبة من شارع لاس رامبلاس في وسط المدينة.

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة الفان دهست عشرات الأشخاص في منطقة سياحية مزدحمة مما أسفر عن إصابة العديد منهم.

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع 10 مسلحين من أعضاء جماعة (بوكو حرام) في كمين للقوات النيجيرية
اتفاق باكستاني أمريكي على تعزيز التنسيق العسكري والتعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب
مصرع اربعين شخصا في انهيار ارضي في الكونغو
أمريكا: المناورات مع كوريا الجنوبية ليست مطروحة للتفاوض
الاحتلال الإسرائيلي يشرع بتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق يطا
روسيا تدعو الى ضبط النفس فيما يتعلق بكوريا الشمالية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
بريطانيا واثقة من تقدم محادثات الخروج من الاتحاد الاوربي
طيران الاحتلال الاسرائيلي يجدد انتهاكه سيادة لبنان
غوتيريس: حان الوقت لخفض التوتر حول كوريا الديمقراطية
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بمديرية حفاش بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[17/أغسطس/2017]
مصدر بالخارجية يجدد التأكيد على أهمية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات العدوان
[17/أغسطس/2017]
قبائل سنحان وبلاد الروس تعلن رفع الجهوزية في مواجهة تصعيد العدوان
[17/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح في مأرب
[17/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن في قصف سعودي والطيران يواصل استهداف الممتلكات
[17/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by