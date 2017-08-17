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عمومية الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا تعقد إجتماعها السنوي بصنعاء
[17/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

عقدت الجمعية العمومية للجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا اليوم بصنعاء إجتماعها السنوي الإعتيادي.

ناقش الإجتماع أنشطة وبرامج الجمعية خلال الفترة الماضية وعدد من التقارير ومنها تقرير الجمعية للفترة أكتوبر 2016م – أغسطس 2017م والتقرير المالي لعام 2016م، وتقرير الرقابة والتفتيش.

وفي الإجتماع أشار نائب رئيس الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا الدكتور خالد الثور إلى أن الهدف من الإجتماع مناقشة إسهامات الجمعية للتغلب على الصعوبات المجتمعية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بتبني بعض المشاريع التي تسهم في الحد من التلوث والأوبئة ومشاكل المياه الجوفية والتربة والزراعة وغيرها .

وأكد حرص أعضاء الجمعية العمومية على تنفيذ هذه المشاريع وخاصة من خلال الخبرات التي يمتلكها عدد من أعضاء الجمعية ولا سيما الذين تدربوا على تنفيذ مثل هذه الأنشطة في اليابان، كما أن بإستطاعتهم تفعيل الأنشطة في الوزارات والمؤسسات والهيئات التي يعملون فيها وفي مختلف المحافظات.

واعتبر الدكتور الثور أن الإجتماع فرصة لإطلاع أعضاء الجمعية العمومية على ما تضمنته خطة العام الماضي للجمعية وكذا خططها وبرامجها خلال الفترة القادمة ودعوتهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة التنموية التي تقوم بها المنظمات الدولية ومنها الجايكا.

فيما أشار ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي" جايكا " باليمن هاني المعمري إلى أهمية الإجتماع لتقييم أنشطة الجمعية وأدائها خلال الفترة الماضية وإتخاذ السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي رافقتها.

ودعا الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا إلى إعداد الخطط والبرامج وما يتطلبه ذلك من دعم ليتم تقديمها للوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا "، لدراستها وتوفير ما يمكن تقديمه من دعم لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقدمت أمين عام جمعية منتسبي الجايكا وفاء ناشر تقرير حول أنشطة الجمعية خلال الفترة أكتوبر 2016- أغسطس 2017م، والمشاريع التي نفذتها بتمويل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا"، ومنها مشروع الطاقة الشمسية لمقر الجمعية ومشروع صيانة معهد ذهبان ومشروع المعهد البحث في عدن .

بدوره قدم المسئول المالي للجمعية علي جسار التقرير المالي والمتضمن الإيرادات وكذا المصروفات خلال العام المالي 2016م.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض تقرير لجنة الرقابة والتفتيش وما قامت به من مهام خلال الفترة الماضية.

سبـأ
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