[17/أغسطس/2017]
عسير - سبأ :
دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم دبابة سعودية، فيما قنصت قناص سعودي في مواقع متفرقة بنجران وعسير.
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تدمير دبابة سعودية غرب الربوعة في عسير بصاروخ مضاد للدروع .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب، بعدد من القذائف، محققة إصابات مباشرة.
ولفت المصدر إلى أنه تم قنص قناص سعودي في مرتفعات رجلا، فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية المرتفعات، وشوهدت سيارات الإسعاف بالهروع للموقع.
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