محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إفتتاح سبعة مشاريع مستدامة بمديريات سحار وساقين وكتاف بصعدة صعدة - سبأ :

افتتحت مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية اليوم سبعة مشاريع مستدامة في مجال المياه والإصحاح البيئي في عدد من مديريات المحافظة .



تتضمن تلك المشاريع، بتكلفة 280 ألف دولار بتمويل منظمة اليونيسيف خمسة مشاريع بمديرية سحار ومشروع بمديرية ساقين ومشروع بمديرية كتاف منطقة العشاش.



وفي الإفتتاح أشار مدير عام مديرية سحار خالد الذيبان إلى أن المشاريع ستوفر المياه النقية الصالحة للشرب لأبناء المديرية وتخفيف معاناة المواطنين الإنسانية بحصولهم على المياه عبر الشبكات الرئيسية للمنازل.



وثمن الجهود التي بذلت في تنفيذ المشاريع وتمويلها وخاصة دور مؤسسة العطاء للإغاثة في تنفيذ المشاريع واليونيسيف في تمويلها.



فيما أشار مسئول التقييم والمتابعة بمؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية عمار الرازحي إلى أن المشاريع المستدامة يستفيد منها 23 ألف و200 أسرة .. مبينا أن المشاريع تهدف لتوفير المياه الآمنة وإيجاد بيئة صحية للوقاية من كثير من الأمراض ومنها الكوليرا.



حضر الإفتتاح مدير عام الوحدة الفنية بالمحافظة أحسن القحم ومدراء فروع المكاتب التنفيذية بمديرية سحار وعدد من الشخصيات الإجتماعية والمستفيدين بالمنطقة.

سبـأ [17/أغسطس/2017]سبـأ