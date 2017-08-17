رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يتعاقد مع ابن سيميوني مدرب أتليتيكو ميلانو- سبأ:

أعلن فيورنتينا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في بيان له، تعاقده مع جيوفاني ابن دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد.



ونقلت وسائل الإعلام عن المهاجم البالغ عمره 22 عاما بعد الانتقال قادما من جنوة، قوله: "هذه فرصة رائعة وهذا ما كنت أريده".



وسجل سيميوني، الذي كان والده من لاعبي الوسط المتميزين مع الأرجنتين، 12 هدفا في 35 مباراة مع جنوة في موسمه الأول بالدوري الإيطالي.



ومر سيميوني بفترات صعود وهبوط خلال مسيرته منذ اللعب لأول مرة مع ريفر بليت قبل 4 سنوات.



وبعد بداية واعدة لم يتمكن سيميوني من حجز مكان في التشكيلة الأساسية وقضى موسم 2015-2016م في فريق بانفيلد الأقل قوة وسجل هناك 12 هدفا في 31 مباراة.



وأظهر سيميوني المزيد من مستواه في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في 2015م حيث تصدر قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف وقاد الأرجنتين لإحراز اللقب.



وبعد الانتقال إلى جنوة جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يستغل فرصة إصابة ليوناردو بافوليتي ويترك بصمة مع الفريق.

سبـأ [17/أغسطس/2017]سبـأ