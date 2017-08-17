عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 10 مسلحين من أعضاء جماعة (بوكو حرام) في كمين للقوات النيجيرية أبوجا- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 10 مسلحين من أعضاء جماعة (بوكو حرام) مصرعهم، في كمين محكم نصبته قوات الجيش في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الجيش النيجيري تيموثي أتيجا القول: "سقط الإرهابيون في كمين نصبته القوات.. فيما كانوا يحاولون التسلل عائدين إلى مخابئهم في المستنقعات في حوض بحيرة تشاد".



وتأتي عملية مكافحة التمرد بعد يومين من قيام 3 مفجرين انتحاريين بقتل 16 شخصا وإصابة 82 آخرين في قرية بالقرب من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.



وتشكل جماعة بوكو حرام تهديدا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا وشنت اعتداءات أيضا في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.



وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فقد فرّ ما يُقدر بـ7ر2 مليون شخص في المنطقة من منازلهم بسبب بوكو حرام.

سبـأ [17/أغسطس/2017]سبـأ