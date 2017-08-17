اتفاق باكستاني أمريكي على تعزيز التنسيق العسكري والتعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب [17/أغسطس/2017] إسلام آباد- سبأ:

اتفقت باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التنسيق العسكري والتعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب.



وبحسب وسائل الإعلام فقد جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات والمباحثات التي أجراها وفد من القيادة المركزية الأمريكية مكون من 6 أعضاء يزور باكستان حالياً بقيادة الجنرال مايكيل جيريت مع المسئولين بقيادة الجيش الباكستاني.



وذكر بيان صادر في إسلام آباد اليوم الخميس أن الوفد الأمريكي الذي يقوم حاليا بزيارة لباكستان لمدة 3 أيام التقى بكل من رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوه، ومدير العمليات العسكرية، ومفتش عام التدريب والتقييم العسكري في الجيش الباكستاني، وركزت مباحثاته مع الجانب الباكستاني على مناقشة سبل تعزيز التنسيق العسكري في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مناقشة الأمور المهنية والفنية بما في ذلك تبادل التدريب العسكري بين قوات البلدين.



وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي قام أيضاً بزيارة إلى مركز مكافحة الإرهاب التابع للجيش الباكستاني وأطلع على نشاط هذا المركز.

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