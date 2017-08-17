مصرع 56 شخصا وتضرر الملايين بسبب الفيضانات في بنغلاديش [17/أغسطس/2017] دكا - سبأ:

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تضرب بنغلاديش منذ أسبوع في مصرع نحو 56 شخصا وتضرر أربعة ملايين و500 ألف آخرين.



وأكدت المتحدثة باسم هيئة إدارة الكوارث في بنغلاديش، نازنين شميما لوسائل الإعلام أنه "منذ يوم 12 أغسطس الجاري، لقي 56 شخصا حتفهم في 23 مقاطعة بالبلاد، بينما لا يزال هناك 15 أخرون في عداد المفقودين".



وأضافت المتحدثة إن الفيضانات تؤثر بالفعل على 26 مقاطعة بالبلاد وتسببت في تضرر 4 ملايين و500 ألف شخص، بينهم 470 ألف تم إجلائهم من منازلهم ونقلهم إلى 915 مركز إيواء.. محذرة من أن هذا العدد سيزيد خلال الساعات المقبلة.



وتعد هذه ثاني موجة أمطار غزيرة تضرب البلد الآسيوي منذ منتصف يونيو الماضي حين أدت الأمطار إلى حدوث فيضانات أسفرت عن مصرع 107 أشخاص، بحسب المركز القومي لإدارة الأزمات الصحية.

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