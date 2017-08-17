إطلاق برنامج شبكة العامل الصحي المجتمعي بصنعاء [17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أطلق بمحافظة صنعاء برنامج شبكة العامل الصحي المجتمعي الذي تنظمه وزارة الصحة العامة بتمويل منظمة اليونيسيف.



يهدف البرنامج في ثلاثة أشهر تأهيل 20 عاملا صحيا من مديريات أرحب وهمدان والحيمة الداخلية ومناخة في برامج الرعاية الصحية الأولية.



وأكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر الحرص على إختيار المشاركين في البرنامج من العاملين الصحيين خريجي المعهد الصحي بما يضمن تحقيق الغايات المنشودة.



وأشار إلى مهام المشاركين في تطبيق ما تلقوه من معارف للمجتمع .. مثمنا دور منظمة اليونيسيف شركاء القطاع الصحي في تبني وتمويل البرامج.



فيما أشار مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف في المحافظة الدكتور فهيم الحاج إلى أن إختيار محافظة صنعاء يمثل نموذج لتطبيق البرنامج .. لافتا إلى أن المشاركين في البرنامج سيقومون بتقديم الخدمة للمجتمع في مناطقهم.



وبين أن البرنامج يهدف تدريب المشاركين نظريا وعمليا في مجال التغذية والصحة الإنجابية ورعاية الطفل والإسعافات الأولية.

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