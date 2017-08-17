مناقشة الإستعدادات لحملة التعبئة بمديريتي ذي السفال والسياني [17/أغسطس/2017] إب - سبأ:

ناقش لقاء بمديرية ذي السفال محافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة علي بن علي النوعة، الإستعدادات لحملة التعبئة والحشد في مواجهة العدوان المقرر إقامتها السبت المقبل.



وفي اللقاء الذي ضم الشخصيات الإجتماعية والقيادات الإدارية بالمديريتين بحضور مدير عام المديرية أحمد عبدالمغني وأمين عام محلي المديرية قحطان أبوراس ومدراء المكاتب التنفيذية أكد الوكيل النوعة أهمية المشاركة في حملة التعبئة والحشد بما يليق بصمود أبناء المديريتين في مواجهة العدوان ومخططاته.



وأشار إلى أن هذه التظاهرة تحمل رسالة لدول الإستكبار مفادها أن اليمنيين صفا واحد في مواجهة كل من يسعى لتدمير بلادهم .. لافتا أن العدوان بما يرتكبه من جرائم بشعة لن يستطيع كسر عزيمة اليمنيين وهزيمتهم بل يزيدهم إصرارا على الصمود والمواجهة.



إلى ذلك ناقش لقاء برئاسة وكيل محافظة إب علي النوعة التريبات الخاصة بمشاركة أبناء الجعاشن في حملة الحشد والتعبية السبت المقبل.

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