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أمريكا: المناورات مع كوريا الجنوبية ليست مطروحة للتفاوض
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أمريكا: المناورات مع كوريا الجنوبية ليست مطروحة للتفاوض
[17/أغسطس/2017] سول - سبأ :
  اعلن مسؤول عسكري أمريكي اليوم إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل وذلك رغم ضغوط كوريا الشمالية وحليفتها الصين لوقف المناورات المثيرة للجدل.

 وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد للصحفيين في بكين بعد اجتماع مع نظرائة الصينيين إن المناورات "ليست مطروحة حاليا على طاولة التفاوض على أي مستوى".

واضاف دانفورد "نصيحتي لقيادتنا هي عدم الرجوع في أمر تدريباتنا. التدريبات مهمة جدا للحفاظ على قدرة التحالف على الدفاع عن نفسه".

وقال  "ما دام التهديد في كوريا الشمالية قائما، سنحتاج إلى الحفاظ على حالة استعداد عالية لمواجهة ذلك التهديد".

من جانبه أبلغ فان تشانغ لونغ نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين دانفورد أن بكين ترى أن المحادثات هي السبيل الفعال الوحيد لحل المسألة.

ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن فان قوله "ترى الصين أن الحوار والمشاورات هي السبيل الفعال الوحيد لحل المسألة في شبه الجزيرة، والوسائل العسكرية لا يمكن أن تصبح خيارا.

ومن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين القادم التدريبات السنوية التي تضم عشرات الآلاف من جنود الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وحثت الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، الدولتين على إلغاء المناورات مقابل وقف بيونجيانج برامجها النووية.
سبأ
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