الاحتلال الإسرائيلي يشرع بتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق يطا [17/أغسطس/2017] الخليل- سبأ:

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور قوله: إن قوات الاحتلال، ترافقها جرافات، شرعت بتجريف عشرات الدونمات من اراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة (كرمئيل) من الجهتين الجنوبية والشرقية، المقامة على اراضي المواطنين في خربة أم الخير، والتي تعود ملكيتها لعائلة ابو حميد.



وطالب الجبور الجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة "بضرورة العمل على وقف غول الاستيطان الذي يعمل على مصادرة اراضي المواطنين في شرق يطا، والذي يهدف لتهجير السكان وافراغ المنطقة من أصحابها".

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