روسيا تدعو الى ضبط النفس فيما يتعلق بكوريا الشمالية [17/أغسطس/2017] موسكو - سبأ :

دعت روسيا اليوم دول العالم لضبط النفس فيما يتعلق بكوريا الشمالية قائلة إنه من الضروري تجنب أي فعل من شأنه التسبب في الوصول إلى "نقطة اللاعودة".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال إفادة صحفية في موسكو "أي محاولة لحل المشكلة في شبه الجزيرة الكورية بالقوة ستؤدي إلى مأساة ضخمة وسقوط عدد كبير من القتلى".



وكانت كوريا الشمالية قالت إنها تبحث خططا لإطلاق صواريخ باتجاه جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي لكن وسائل إعلام كورية شمالية أوردت الثلاثاء أن الزعيم كيم جونج أون أرجأ قراره



انتظارا للخطوة المقبلة من جانب الولايات المتحدة.





وأجج تقدم كوريا الشمالية السريع في تطوير أسلحة نووية وصواريخ قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي التوترات في الشهور القليلة الماضية.



ومن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين التدريبات السنوية التي تضم عشرات الآلاف من جنود الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وحثت الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، الدولتين على



إلغاء المناورات مقابل وقف بيونجيانج برامجها النووية.

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