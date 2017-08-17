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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 05:59:19م
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية باليمن إلى 20 مليون شخص
قال منسق الشئون الإنسانية في اليمن الممثل المقيم للأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك "إن عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في اليمن أرتفع إلى 20 مليون شخص".
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين
تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة اليوم، في حين ارتفع سهم مجموعة سايبو القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثمارًا استمر لعشر سنوات.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
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روسيا تدعو الى ضبط النفس فيما يتعلق بكوريا الشمالية
[17/أغسطس/2017] موسكو - سبأ :
دعت روسيا اليوم دول العالم لضبط النفس فيما يتعلق بكوريا الشمالية قائلة إنه من الضروري تجنب أي فعل من شأنه التسبب في الوصول إلى "نقطة اللاعودة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال إفادة صحفية في موسكو  "أي محاولة لحل المشكلة في شبه الجزيرة الكورية بالقوة ستؤدي إلى مأساة ضخمة وسقوط عدد كبير من القتلى".

وكانت كوريا الشمالية قالت إنها تبحث خططا لإطلاق صواريخ باتجاه جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي لكن وسائل إعلام كورية شمالية أوردت الثلاثاء أن الزعيم كيم جونج أون أرجأ قراره

انتظارا للخطوة المقبلة من جانب الولايات المتحدة.


وأجج تقدم كوريا الشمالية السريع في تطوير أسلحة نووية وصواريخ قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي التوترات في الشهور القليلة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين التدريبات السنوية التي تضم عشرات الآلاف من جنود الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وحثت الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، الدولتين على

إلغاء المناورات مقابل وقف بيونجيانج برامجها النووية.
سبأ
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