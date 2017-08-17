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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 05:59:19م
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المستشفى الجمهوري بحجة يتسلم أدوية ومستلزمات طبية من الصحة العالمية
[17/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
تسلمت هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة اليوم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية في إطار الدعم الذي تقدمه المنظمة للقطاع الصحي.

وأوضح رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد الصوملي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنة التي تم تسلمها تعتبر ثمرة للمساعي الحثيثة التي تبذلها إدارة الهيئة في إستمرار تقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها .

وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ الأهداف التي تضمنتها خطتها التنفيذية للعام الجاري  والتي من ضمنها البحث عن مصادر تمويل لتغطية العجز القائم في الأدوية نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وثمن الدكتور الصوملي إسهامات ودعم منظمة الصحة العالمية للهيئة .. مشيدا بدور المنظمة في تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف الجوانب ومنها القطاع الصحي.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية إستكملت إجراءات الإعلان عن المناقصة الخاصة بشراء جهاز الأشعة المقطعية للهيئة وأنها حاليا بإنتظار إستقبال العروض التي ستقدمها الشركات الراغبة خوض المنافسة المتعلقة بهذه المناقصة.
سبأ
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