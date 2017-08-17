إزالة 45 مخالفة بناء عشوائي بمديريتي الظهار وريف إب [17/أغسطس/2017] إب - سبأ:

مدير مكتب الأشغال العامة بمحافظة إب المهندس بسام السقاف أنه تم إزالة 45 مخالفة بناء للمخطط العام داخل الشوارع وحرم السوائل ومناطق الحجز السياحي بمديريتي الظهار وريف إب.



وأوضح المهندس السقاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة التي بدأت قبل 18 يوما مستمرة بمديريتي الظهار وريف إب في تنظيف وتصفية العبارات من المخلفات المتراكمة جراء سيول الأمطار وإزالة البناء العشوائي المخالف للمخطط العام.



وأشار إلى أن مكتب الأشغال العامة أزال خلال هذه الفترة 34 مخالفة بناء بمديرية الظهار و11 مخالفة بمديرية ريف اب.



وبين المهندس السقاف أن أعمال التصفيات وصيانة العبارات وإزالة المخالفات ستستمر حتى الإنتهاء من تنفيذ كافة المخالفات العشوائية المخالفة للمخطط العام بمديريات مركز المحافظة قبل الإنتقال إلى مديرية المشنة لإستكمال كافة المخالفات بالمديريات الثلاث.

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