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ضبط 180 كرتون عصائر وألبان وأدوية منتهية الصلاحية بصنعاء
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء الأسبوع الماضي أكثر من 176 كرتونا من الأدوية والعصائر والألبان منتهية الصلاحية بمديريتي بني مطر وبني حشيش.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط 35 مخالفة ممارسة أنشطة تجارية بدون تراخيص وإلزام التجار بقطع سجلات تجارية.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة أمين شائع أن الفرق الميدانية كثفت من أنشطتها الرقابية في حماية المستهلك وضمان متابعة السوق المحلي من السلع المغشوشة فضلا عن مراقبة الأسعار والرفع بأي مخالفات.
سبأ