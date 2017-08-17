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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 05:03:23م
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  اقتصاد
ارتفاع اليورو متجها صوب أعلى مستوياته في عامين ونصف مع تدهور توقعات الدولار
[17/أغسطس/2017] لندن - سبأ:
ارتفع اليورو اليوم الخميس متجها صوب أعلى مستوياته في عامين ونصف مقابل الدولار والذي سجله من قبل في وقت سابق هذا الشهر بفعل مراهنات على أن مسئولي منطقة اليورو سيعكفون على تصفية تدريجية لبرنامجهم التحفيزي الضخم بينما يبدو صناع السياسات الأمريكيون متخوفين على نحو متزايد.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا طفيفا إلى 1.1763 دولار في المعاملات المبكرة مقتربة من ذروتها في عامين ونصف البالغة 1.1910 دولار التي سبق أن سجلتها في وقت سابق هذا الشهر.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوته مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى 93.50 لينزل عن أعلى مستوى في 3 أسابيع 94.145 المسجل يوم أمس الأربعاء.

وأظهرت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 25 و26 يوليو دعوة بعض الأعضاء إلى وقف زيادات سعر الفائدة لحين التأكد من أن تراجع التضخم مؤقت لكنها أشارت أيضا إلى استعداد المجلس للبدء في تقليص محفظة سنداته البالغة 4.2 تريليون دولار.
سبأ
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