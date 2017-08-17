انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بفعل مخاوف بشأن التضخم وسياسات ترامب [17/أغسطس/2017] نيويورك - سبأ:



انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد أن أظهرت وقائع اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف متنامية من ضعف التضخم في حين أبدى المستثمرون قلقا بشأن قدرة الرئيس دونالد ترامب على المضي في سياساته الداعمة للنمو.







وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 50.31 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 21974.56 نقطة.







ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.62 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 2460.49 نقطة.







وفقد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة أو 0.40 في المائة ليسجل 6319.72 نقطة.

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