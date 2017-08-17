مناقشة مهام منظمة البحث عن أرضية مشتركة بإب [17/أغسطس/2017] إب - سبأ:

ناقش وكيل محافظة إب لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع مدير المشاريع بمنظمة البحث عن أرضية مشتركة عبدالقادر الصالحي، الجوانب المتعلقة بتوقيع إتفاقية تتضمن عمل المنظمة في المجال الإنساني بالمحافظة.



وتطرق اللقاء إلى آلية تنفيذ مشروع السلام الذي تسعى المنظمة تنفيذه بمديريتي جبلة وحبيش خلال الفترة أغسطس الجاري حتى مارس 2018 بتكلفة إجمالية 148 ألف دولار بدعم من منظمة دول الكومنولث.



وفي اللقاء أكد المتوكل ضرورة إلتزام المنظمات الدولية والمؤسسات المجتمعية باللوائح المنظمة للأنشطة الإنسانية وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأبدى إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تقديم التسهيلات لإنجاح مهام المنظمة وأنشطتها الإنسانية .



وكلف وكيل المحافظة مدير مكتب التخطيط كمال الحارثي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمود وجيه الدين بمناقشة إجراءات توقيع إتفاقية عمل المنظمة في المحافظة ودراسة جدوى المشاريع التي ستنفذها.



فيما نوه ممثل منظمة البحث عن أرضية مشتركة بتفاعل قيادة المحافظة مع خطط المنظمة في تنفيذ مشاريع إنسانية بالمحافظة .. مشيرا إلى حرص المنظمة بالتعاون مع المعنيين على رصد إحتياجات المديريات المستهدفة من الخدمات وإعطاء الأولوية للإحتياجات الأساسية وتأهيل شركاء محليين في تنفيذ المشروعات الملحة وفقا لنتائج حصر الإحتياجات.



حضر اللقاء نائب مدير مكتب التخطيط الدكتور بسام مياس والشريك المحلي للمنظمة أحمد المطري وعدد من المختصين بمكتبي التخطيط والوحدة التنفيذية بالمحافظة.

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