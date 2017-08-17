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تراجع طلبات اعانة البطالة الامريكية لأدنى مستوى في ستة اشهر
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  اقتصاد
تراجع طلبات اعانة البطالة الامريكية لأدنى مستوى في ستة اشهر
[17/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة مقتربا من أدنى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي مما يشير إلى مزيد من تعزز سوق العمل.

ويشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إعلان خطة للبدء في تقليص محفظة سنداته الضخمة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم في بيان لها إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 232 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.

وذلك أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 25 فبراير عندما تراجعت الطلبات إلى 227 ألفا وهو ما كان أفضل قراءة منذ مارس  1973. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

وبهذا تظل الطلبات للأسبوع الثامن والعشرين بعد المئة دون مستوى 300 ألف الذي يشير إلى سوق عمل قوية. وتلك أطول فترة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر. ويبلغ معدل البطالة حاليا 4.3 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات إلى 240 ألفا في أحدث أسبوع.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 500 طلب إلى 240 ألفا و500.
سبأ
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