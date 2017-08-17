الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة [17/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، نحو 18 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نادي الأسير، في بيان صحفي، القول: إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة.. ومن القدس اُعتقل 4 مواطنين.



فيما جرى اعتقال مواطنين اثنين من محافظة نابلس، و3 من طولكرم.



وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل من محافظة بيت لحم.. وسُجلت حالة اعتقال لمواطن من جنين.

سبأ