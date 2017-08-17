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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 05:03:23م
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
روسيا لا تستبعد اجراء تحقيق أممي في توريد بريطانيا والولايات المتحدة مواد سامة للإرهابيين في سورية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أنه من غير المستبعد اجراء تحقيق من قبل الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توريد مواد سامة من بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين
تراجعت الأسهم اليابانية تحت وطأة انتعاش الين في معاملات هزيلة اليوم، في حين ارتفع سهم مجموعة سايبو القابضة بعد أن باع صندوق استثمار مباشر حصته الباقية في الشركة لينهي استثمارًا استمر لعشر سنوات.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
[17/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، نحو 18 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نادي الأسير، في بيان صحفي، القول: إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة.. ومن القدس اُعتقل 4 مواطنين.

فيما جرى اعتقال مواطنين اثنين من محافظة نابلس، و3 من طولكرم.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل من محافظة بيت لحم.. وسُجلت حالة اعتقال لمواطن من جنين.
سبأ
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