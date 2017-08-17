بريطانيا واثقة من تقدم محادثات الخروج من الاتحاد الاوربي [17/أغسطس/2017] لندن - سبأ:

اكدت بريطانيا، إنها واثقة من إحراز تقدم كاف في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي بحلول شهر اكتوبر القادم يؤهل لبدء المرحلة المقبلة من المحادثات ومناقشة مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوربي.



وقالت متحدثة باسم وزارة شؤون الخروج من الإتحاد الأوربي، إن "مسؤولي الحكومة يواصلون العمل ونثق في أننا سنحقق تقدما كافيا بحلول تشرين الأول يدفع ببدء المرحلة المقبلة من المحادثات".



وأضافت "كما قال الوزير المكلف بعملية الخروج، ديفيد ديفيس، أن من الضروري أن يتبنى الجانبان منهجا ديناميكيا ومرنا في كل جولة من المفاوضات".

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