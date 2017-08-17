طيران الاحتلال الاسرائيلي يجدد انتهاكه سيادة لبنان [17/أغسطس/2017] بيروت - سبأ:

اعلنت قيادة الجيش اللبناني، ان ثلاث طائرات حربية اسرائيلية خرقت تباعا الاجواء اللبنانية فوق الجنوب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب رياق، بعلبك، الهرمل،البقاع الغربي ، طرابلس وعكار، ثم غادرت الأجواء من فوق مزارع شبعا وبلدتي رميش وعلما الشعب.



وذكرت قيادة الجيش في بيان اليوم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعمال الجرف ورفع السواتر عند الحدود مع لبنان في منطقة موقع الرادار مستخدما جرافات وشاحنات.



وتسجل حركة عمليات اسرائيلية في المنطقة لا سيما بين موقعي رويسات العلم ونقطة العامود المقابلة لبركة نقار في خراج بلدة شبعا اللبنانية المحررة.

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