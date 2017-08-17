|
تقديم خدمات صحية مجانية بمستشفى الوحدة بمناخة
[17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بدأ مستشفى الوحدة بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم تقديم خدمات صحية مجانية بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل اليونيسيف.
وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور علي رويحة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخدمات الصحية المجانية تشمل العمليات القيصرية والولادة الطبيعية ورعاية الحوامل ورقود الأطفال على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار .. مشيدا بجهود قيادة مكتب الصحة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودور اليونيسيف في تقديم الخدمات الطبية المجانية.
سبأ