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آخر تحديث: الخميس، 17 - أغسطس - 2017 الساعة 05:03:23م
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تدشين مشروع السلة الغذائية بمديرية الظهار بإب
[17/أغسطس/2017] إب - سبأ:
دشنت بمنطقة معيد الضباري مديرية الظهار بإب اليوم مشروع توزيع السلة الغذائية، مقدمة من المؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه.

تتضمن المساعدات الغذائية توزيع خمسة آلاف و400 سلة غذائية تستهدف الفقراء والمحتاجين والنازحين في مديريات الظهار وجبلة وريف إب.

وفي التدشين ثمن وكيل محافظة إب صادق حمزة دور المؤسسة الخيرية لمجموعة هائل سعيد في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والفقراء والمحتاجين.

ودعا الجمعية إلى توسيع أنشطتها وأعمالها لتشمل كافة المديريات والمواطنين المستحقين وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

كما دعا الوكيل حمزة رجال المال والأعمال إلى تقديم العون والمساندة للمتضررين بما يخفف معاناتهم الإنسانية .. معربا عن الشكر للجهود التي بذلت والداعمين والمساهمين في الحملة.
سبأ
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