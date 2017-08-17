قبائل سنحان وبلاد الروس تعلن رفع الجهوزية في مواجهة تصعيد العدوان [17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أعلنت قبائل سنحان وبلاد الروس بمحافظة صنعاء رفع الجهوزية في مواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدت قبائل سنحان وبلاد الروس في لقاء قبلي اليوم وقوفها صفا واحدا في مواجهة العدوان والرد على تصعيده وجرائمه.



وشدد بيان صادر عن اللقاء على أهمية تعزيز الاصطفاف ووحدة الجبهة الداخلية للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته والاستمرار في حملة ثبات وانتصار.



كما أكدت قبائل سنحان وبلاد الروس الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.. داعية كل القبائل إلي التصعيد ورفع الجهوزية.. محذرة قوى العدوان من التعامل اللاأخلاقي مع الأسرى.



دعا البيان من تبقى من المغرر بهم في معسكرات العدوان العودة إلي صوابهم ورشدهم والاستفادة من قرار العفو العام.



وفي اللقاء أشاد مدير مديرية بلاد الروس احمد فرحان بالمواقف المشرفة للقبائل في مواجهة العدوان.. مؤكدا وقوف الجميع إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة.

سبأ