بدء دورة في مجال الرعاية التكاملية وصحة الطفل بصنعاء [17/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل، نظمها مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل اليونيسيف.



تهدف الدورة في 16 يوم إكساب 24 متدربا من مديريات نهم وأرحب وخولان وسنحان والحيمة الداخلية والحصن وبني حشيش وبني ضبيان، مهارات في مجالات الرعاية التكاملية.



وفي الإفتتاح أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى أن أهمية الدورة لتعريف المشاركين مهارات الرعاية التكاملية .. حاثا على ضرورة التركيز على مقررات الدورة بما يكفل تطوير عملية التشخيص والمعالجة.



ولفت إلى أن خطة مكتب الصحة تهدف بالتنسيق مع اليونيسيف إلى رفع عدد المرافق الصحية إلى 200 مرفقا .. مشيدا بدعم منظمة اليونيسيف للقطاع الصحي بالمحافظة.



حضر الإفتتاح مسئول الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج.

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